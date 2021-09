Ocho mil estafas a través de internet en 2021: Cómo evitarlas y qué tener en cuenta

Jairo Soto intentaba vender su televisor a través de una plataforma virtual. Recibió la llamada de un comprador quien mostró interés en el producto. Este hombre dijo que transferiría el dinero del pago del televisor; sin embargo, a Jairo nunca le llegó el reporte de que el dinero había ingresado a su cuenta.

“Por poco soy víctima de una estafa que es muy popular actualmente y consiste en ‘la consignación en canje’. Hacen una cita contigo para comprar el producto y estafan a las personas través de una transacción por cheques. Afortunadamente yo pude tener la rapidez de buscar en Google, y revisar el documento de esta persona, pero muchos no tienen esta suerte”, indicó.

El comprador se identificó como Alejandro. Mostró su cédula y fue cuando Jairo se dio cuenta que su rostro no coincidía con la foto del documento.

“Hice un hilo en redes sociales y me he dado cuenta que, es una práctica muy común. Incluso la cédula del comprador era robada, es decir, la cédula con la que están estafando a las personas fue reportada como perdida desde hace dos años. El dueño de la cédula ha hecho muchas denuncias ante la fiscalía y no ha ocurrido nada”, precisó.

Conocimos al verdadero dueño de la cédula, un joven que hace unos años perdió en Bogotá sus documentos. Manifestó que a cada momento recibe llamadas donde lo acusan de haber estafado. Indicó que el caso lo ha expuesto ante las autoridades, sin embargo, la situación sigue presentándose.

“Mi nombre es Alejandro Martínez, perdí mis documentos hace más o menos tres años, desafortunadamente cayeron en manos de personas inescrupulosas y lo que están haciendo ahora es suplantar mi identidad; la persona se hace pasar por mí y compra o vende cosas por plataformas; supuestamente paga con cheques falsos, y manda mi cédula de respaldo, y claro, el cheque nunca llega, las personas son robadas”, expuso.

El teniente coronel Julián Buitrago, director del Centro Cibernético Policial, dio a conocer que durante este año se han reportado 8.000 denuncias por el delito de estafa.

“En lo corrido del año la Policía Nacional ha registrado 8.246 denuncias por el delito de estafa donde se utilizan las redes sociales o páginas de internet para simular transacciones legales. También se han realizado hasta la fecha 222 capturas por esta clase de conductas”, señaló.

¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas a través de plataformas virtuales? El experto en seguridad informática y profesor de la universidad del Rosario, Erick Rincón Cárdenas, explicó lo siguiente:

“Existen diferentes plataformas tecnológicas para realizar compras virtuales, entre ellas, de comercio electrónico, de empresario a consumidor, que normalmente realizan procesos de verificación de la identidad, y verificación documental que pueden mitigar de manera más eficiente el riesgo de suplantación de identidad o los fraudes”.

Sin embargo, hay plataformas de compra y venta que no realizan estos procesos.

“La recomendación es que cuando estén comprando a través de plataformas de contactos verifiquen que la plataforma haya hecho algún tipo de proceso de enrolamiento de la identidad o que tenga buena reputación como plataforma que controla o mitiga los fraudes”, dijo.

Por su parte Juan Camilo Pachón, gerente de Marketplace de Mercado Libre, recomendó lo siguiente:

“Es importante verificar que la plataforma sea reconocida y que cuente con políticas de seguridad para el vendedor y el consumidor. Toda página que en el momento del registro requiera ingresar un usuario y una contraseña deberá tener la imagen de un candado en la parte superior izquierda de la página. Este símbolo le indica al usuario si la plataforma es un sitio verificado o no”.

Agregó que “se debe comprobar la calificación del vendedor o del comprador, en el caso de Mercado Libre la plataforma verifica constantemente la reputación tanto del vendedor como del comprador. También su historial de transacciones, todo esto corrobora la veracidad de la persona”.

Las ciudades con mayor reporte de casos de estafas a través de internet son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cartagena.