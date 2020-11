Coral Mera relata que era tal el nivel de presión por el que pasaba, que intentó suicidarse en tres ocasiones.” No quería vivir porque la gente no entiende que así el ataque sea virtual esto no significa que no sea real, o que si no te pueden tocar no signifique que no te golpean. Realmente vivía una pandemia más dura que la actual y hubiera querido que un cirujano plástico me hubiera cambiado la cara”.

“Cada like, cada compartir que dieron de ese video, el que difundieron sin mi consentimiento fue como si me hubiesen violado sin ni siquiera penetrar mi cuerpo”, expone la hoy activista.

“Estoy viva gracias a las mujeres”

Olimpia recuerda que a pesar del temor que le generaba la reacción de su mamá, fue ella quien por el contrario la apoyó y de allí nació su idea para trabajar por dicha ley.

“Creo que estoy viva gracias a las mujeres, porque después de mi mamá fue mi abuela y luego mis hermanas, después mis compañeras feministas y todos los días son todas porque ahorita todo el mundo habla con la 'ley Olimpia', pero antes no era así”, destaca.

Agrega que “quiero decirle a todas las mamás y a los papás a que ojalá sean como mi mamá y que no revictimicen a las mujeres porque con un acto así pueden suicidarse”.

Fue así como Olimpia, con el apoyo inicial de su mamá y de otras mujeres logró recientemente que el Senado de México aprobara la ‘Ley Olimpia Nacional’, que castigará hasta con seis años de cárcel el acoso digital.

‘La ley Olimpia’

De acuerdo con Melo Cruz, “en mi país ser machista es una gran pandemia, en mi país matan once mujeres al día y hay que poner un fin. La ley a hice en ese tiempo que estuve encerrada en mi casa con mis amigas, a diario estamos investigando. Somos activistas, abogadas, psicólogas, etc. Y cada coma y cada punto de esa ley lleva el nombre de nosotras, lleva el dolor que vivimos”, asegura.

Aunque la ley inicialmente se aprobó de manera local, Olimpia recuerda que recorrió los 32 estados de México, dando a conocer dicha ley. Ahora, solo falta que sea probada en la Cámara de Diputados para que sea una aprobación completa.

“Yo reconozco el respaldo de muchas mujeres que en el camino se han unido, también el de senadoras como Malu Mícher, Nadia Navarro y de Alejandra León que retomaron esta causa y que a impulsaron”, revela Olimpia.

La Ley Olimpia Nacional contempla sanciones contra el acoso digital, las amenazas e insultos, así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento y de estereotipos sexistas en los medios.

Con esta decisión que en adelante prohibirá la difusión de imágenes, videos o audios íntimos de alguna persona, Olimpia dice haber recobrado su tranquilidad pues ya no encontrará en internet contenidos sexuales relacionados su nombre, sino con una ley que las mujeres de su país agradecerán.