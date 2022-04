El funcionario se refirió a las sanciones efectivas para los operadores que no cumplan y precisó que "con los niños no hay excusa, el tema de precio y de infraestructura no puede convertirse en una excusa para no prestar este servicio, que es financiado con recursos públicos".

En ese sentido, Pineda aseguró que desde la Contraloría se ha está haciendo seguimiento al PAE y que ya son 144 los procesos de responsabilidad fiscal por $42.046 millones, relacionados con presuntas irregularidades que se han evidenciado en la ejecución del programa.

Cabe mencionar que este año se asignaron más de dos billones de pesos para garantizar el plan de alimentación a más de ocho millones de niños en el país.

Entre los hallazgos más recientes de la Contraloría al PAE se destaca comida contaminada con bacterias de material fecal, hongos y levaduras en panes, falta de normas sanitarias e incluso lugares no tienen cocinas para la preparación de los alimentos.