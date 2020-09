Países europeos reducen drásticamente la mortalidad por COVID-19

"No hay por qué confiarse y es muy temprano para determinar si efectivamente está cambiando o está mutando el virus. Eso probablemente se va a estudiar, pero por lo pronto lo que se ve es un comportamiento típico, en el cual primero aumentan los casos semanas después aumentan los muertos y el rebrote se hace evidente, sobre todo si no se tienen en consideración las medidas de higiene distanciamiento y protección respiratoria", dijo el especialista.

España vive en estos días un fuerte rebrote. El jueves pasado se reportaron 9.658 casos, cifra muy similar a la del 25 de marzo, donde hubo 9.630. Sin embargo, en ese entonces se reportaron el mismo día 839 muertes, mientras que esta vez solo se registraron 25.

El Reino Unido sigue el mismo patrón hacia la disminución de las muertes. El viernes de la semana pasada registraron 1297 casos y nueve muertes, mientras que el 4 de junio reportaron una cifra cercana de contagios (1238), pero 14 veces más muertes que en la actualidad.

Para el especialista Carlos Trillos el fenómeno puede deberse a múltiples factores que deben ser confirmados.

“Incluyen, entre otros, una evolución en la forma en manejo médico de COVID-19: el tratamiento se ha mejorado a medida que se conoce más de la enfermedad, se han infectado grupos poblacionales diferentes, con una mayor tendencia de los jóvenes, grupo con menos comorbilidades, así como que hay servicios de salud con una mayor disponibilidad hospitalaria en cuidados intensivos que permite una atención oportuna de todas las personas”, enumeró Trillos.

Puntualizó que “Si bien el virus ha mostrado múltiples mutaciones no se ha documentado que haya perdido su virulencia o capacidad para hacer daño”.

Al margen de las muestras, extraídas de la estadística que realiza la Universidad Johns Hopkins, los especialistas fueron enfáticos en afirmar que hasta no tener claridad sobre si hay o no verdaderos cambios en la manera en que actúa el virus, la única herramienta realmente efectiva es no bajar la guardia en materia de prevención.