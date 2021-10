Para sus ojos: la segunda oportunidad que tienen militares heridos en confrontaciones armadas

Durante las últimas seis décadas en Colombia, decenas de uniformados de la fuerza pública han resultado heridos en medio de enfrentamientos armados con grupos al margen de la ley. Muchos de estos militares y policías han perdido extremidades y otras partes de sus cuerpos.

Ese es el caso del cabo segundo del Ejército Fabián López, quien perdió su ojo derecho mientras realizaba una operación militar en Puerto Gaitán (Meta). Dice que no recuerda mucho sobre el día que resultó herido, pero sí la alegría cuando recibió el implante.

De interés: Este fin de semana aumentaría a 22.000 el número de migrantes en Necoclí

“La verdad se me salieron un par de lágrimas de la emoción que tenía al momento que ya me habían puesto la prótesis, porque desde un principio estaba emocionado, siento algo en el pecho de emoción y alegría de cambiar un poco mi imagen”, afirmó el cabo López.

El oficial aseguró que esta prótesis le da más confianza y que ya no siente el temor de esconderse para que la gente no lo viera sin su ojo.

“He notado que la gente se queda mirándolo a uno mucho y eso incomoda y los niños lo ven a uno y se ponen a llorar o se esconden y lo señalan a uno que le falta un ojo, pero ya con la prótesis se siente uno más seguro y no les cause miedo a los niños”, dijo.

El cabo primero Wilber Martínez perdió varias partes de su cuerpo cuando piso un campo minado en Hacarí (Norte de Santander), en operativos contra grupos organizados.

El oficial afirmó que perder su ojo izquierdo cambió su vida para siempre, pero que gracias a la prótesis que recibió, pudo retomar su vida.

“Automáticamente cambió el aspecto físico y de verdad me siento orgulloso, no guardo ningún remordimiento y el que no sabe pasa desapercibido si uno no le dice”, afirmó Martínez.

Lea más: Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables de hurto a una bodega de calzado en Bogotá

Uno de los encargados de devolverle la alegría a estos uniformados es el optómetra Héctor González, quien dona gratuitamente estas prótesis oculares como una labor social.

“Me parece muy triste que después de exponer su vida por nosotros y yo pienso que no es justo. Y como yo tengo la opción de ayudarles y pues lo hago con mucho cariño y pienso que uno aporta un poquito a la solución tan grande que tiene este país” señaló el doctor González.

Por último el profesional de la salud afirmó que su objetivo es que a pesar de sus pérdidas, estos uniformados puedan ver la vida de una forma más digna.