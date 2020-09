Parques de diversiones dejan pérdidas por más de medio billón de pesos

Explicó que cerca 550.000 usuarios que han dejado de asistir a sus instalaciones, por lo que han dejado de recibir cerca de 25 mil millones de pesos en ingresos.

“Queremos anotar que dentro de las medidas que tomó Colsubsidio, fue mantener toda la nómina, entre ellos los trabajadores que están en Pisicilago, que son cerca de 430 trabajadores. Se ha logrado mantener esta nómina con un costo muy importante”, precisó.

Añadió que a pesar de que el parque está cerrado, se debe continuar con el costo de mantenimiento como lo son los animales que conforman el área de conservación del parque: el cuidado, la alimentación, el pago a veterinarios. “El mantenimiento del parque se ha realizado permanentemente”, dijo.

Mauricio Bernal Beetar, Director General de Corparques, Parque Mundo Aventura, aseguró que este lugar ya está listo para atender a los usuarios con todos los protocolos de bioseguridad.

“Nuestro parque tiene un área de 132 mil metros cuadrados; el distanciamiento se puede dar de manera tranquila, en las atracciones hemos puesto demarcaciones para la distancia, al igual que en los sitios de comida”, detalló.

Agregó que a pesar de los esfuerzos han tenido que disminuir el número de empleados. La nómina se redujo en un 19 por ciento.

“La situación es muy muy crítica, y estamos preparados para regresar, no solo Mundo Aventura, los demás parques también tienen sus protocolos listos para poder abrir y recibir a nuestros visitantes y que se sientan seguros”.

Andrés Vanegas, director operativo de Carrusel S.A -compañía que opera los parques de los centros comerciales- presentó las dificultades a las que se han enfrentado.

Afirmó que alrededor de dos terceras partes de los parques de diversiones en Colombia son centros de entretenimiento familiar y que, en el caso particular de Carrusel S.A., se ha cerrado el 33 por ciento de las operaciones por no poder llegar a acuerdos entre arrendatarios y arrendadores.

En cuanto a los trabajadores, indicó que han tenido que despedir alrededor del 60 por ciento del personal. “Después de agotar todas las medidas de vacaciones, de suspensión de contratos, de licencias no remuneradas, etc, nos vimos en la necesidad de hacer esto, y cada mes que pase que no podamos abrir, este nivel de empleabilidad se va a ver cada vez más afectado”, manifestó.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, debido a las afectaciones un 30 por ciento de los empresarios contempla la posibilidad de no reabrir operaciones.