Parto en casa, la discusión que se abre paso en el Congreso

Y agregó: "En esos momentos consideré tener un parto en casa pero me encontré con una serie de inconvenientes legales y económicos y tuve que seguir con mi ginecóloga, porque mi embarazo estaba adelantad. Lo tuve en la clínica, pero en realidad la experiencia se volvió algo espantoso, un postparto muy difícil y doloroso".

Los partos con prácticas ancestrales son comunes aún en estos tiempos en las regiones del Pacífico colombiano. Domitila es una reconocida partera en el Chocó y quien ha asistido a un alto número de mujeres durante el nacimiento de sus bebes.

En un reconocimiento realizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Domitila afirmó que en los años que lleva realizando su oficio nunca se le ha muerto un bebé.

"A mi la mamá va, me dice muévame la barriga, cuántos meses tengo. La que le coge los dolores me llama y si el parto es para el día, me quedo. Gracias a Dios nunca se me ha muerto un niño, todos los he cogido con vida", indicó la partera Domitila.

En el Congreso de la República se busca reglamentar el derecho que tienen las mujeres a tener su parto en casa mediante un proyecto de ley del representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, quien considera que es importante reconocer la labor ancestral que hacen las parteras.

"Además va a facilitar el registro civil del recién nacido y la licencia de maternidad que hoy son dos trámites muy engorrosos si la mujer decide tener su parto en casa. Es importante porque da mayor autonomía y además proporciona un ambiente relajado y familiar; otra cosa clara en este proyecto es que reconoce y fomenta el oficio de las parteras y las 'doulas' en todo el país", afirma el congresista.

En diferentes países del Reino Unido, Canadá, España, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Islandia y Australia, varias autoridades de la salud han avalado la posibilidad del parto en casa.