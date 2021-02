Partos en casa: entre los saberes ancestrales y la regulación

En el Pacífico Colombiano hay mujeres dedicadas por décadas al oficio de la partería, como es el caso de doña Silvia Mina, quien está en Buenaventura. Ella tiene 62 años, y seis hijos; cinco de sus partos fueron en casa.

Comenta que “la mejor experiencia corresponde a los partos atendidos en mi casa por las parteras. Recuerdo que ellas me bañaban con sus hierbas y me daban de tomar bebedizos. A mis hijos los tuve así y ellos siempre fueron sanos y yo también quedaba sana después del parto”.

Doña Silvia explicó que, decidió tener los partos en casa porque así también lo hizo su madre. “Esto es como una herencia ancestral porque mi madre también tuvo sus 12 hijos en casa con la ayuda de parteras. Mi mamá siempre fue saludable, murió a los 80 años”, dice con orgullo.

Una de las parteras que reciben a estos niños en Buenaventura y gran parte del Pacífico Colombiano es Rosmilda Quiñones Fajardo. Dice que ha recibido tantos recién nacidos, que ya perdió la cuenta.

“Tengo 35 años de ser partera, esto es algo que lo llevo en la sangre. Han sido tantos los partos que he atendido que ya no recuerdo los niños que he recibido; han sido muchos, muchos, muchos”, repitió.

Doña Rosmilda tiene 70 años, tras aprender la labor de la partería decidió que a esto dedicaría su vida. Hoy pertenece a la Asociación de Parteras Unidas de Colombia y su tarea también se ha convertido en transmitir estos saberes a mujeres jóvenes.

“Queremos que ellas continúen con la tradición, la partería es de toda la vida y es algo que tenemos en nuestra sangre, en nuestras raíces. Esto es una herencia que tenemos desde nuestros nacimientos y que corresponden a nuestros saberes; es muy importante enseñar para que no muera esta tradición”, manifestó.

Jennyffer Vargas, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Ean, resaltó que, falta mucho por reconocer la labor de las parteras, aunque desde el 2017, los saberes asociados a la partería del Pacífico, hacen parte de la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

“En países como Reino Unido, Canadá, España, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Islandia, Australia, las autoridades de salud han avalado los partos en casa; no obstante, en Colombia, las parteras no gozan del mismo reconocimiento, no se reconoce su sabiduría y muchas veces se les descalifica pese a que han logrado mantener vivas sus tradiciones”, indicó.

Seguidamente destacó la importancia de la labor de las parteras en las zonas apartadas de Colombia. “Las parteras son las únicas que llegan a todos los rincones del Pacífico y auxilian a las mujeres de esas zonas; ayudan a estas mujeres que no tienen acompañamiento del estado, por eso se hace necesario que se regule esta práctica, que se reglamente, pero sobre todo que se les invite a participar en este proceso de construcción de política pública”, precisó.

Carlos Alberto Ramírez Serrano, médico ginecobstetra, presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, explicó cómo está Colombia en torno a las denominados ‘partos en casa’.

“En Colombia existen diversas dificultades para poder hablar del parto en casa en este momento, la primera de ellas es el reconocimiento y la regulación alrededor del parto en casa. En cuanto al reconocimiento está lo correspondiente a la certificación de competencias del personal que se dedicaría a las atenciones del parto domiciliario ya que en Colombia no existe la profesión formal y el entrenamiento formal de lo que llamamos ‘matronas’ o de las personas que se dedican al cuidado obstétrico”, dijo.

Y agregó que “esto no está reconocido o regulado por el estado, lo que implica que alrededor de las personas que tienen capacitación, formación, competencias o experiencias alrededor de esto, también existen personas que no la tienen”.

Precisó también que, ante la decisión de un parto en casa, entre los factores que se deben evaluar debe estar la seguridad en la atención.

“Toda vez que en Colombia los partos en casa no están integrados con el sistema de salud, esto implica que, teniendo en cuenta que en nuestro país la mortalidad materna que se presenta corresponde a situaciones poco predecibles como una emergencia por hipertensión, o una hemorragia obstétrica, y estas son situaciones que dan pocos segundos o minutos para actuar”, señaló.

Y añadió que “por esto es absolutamente necesario que estas decisiones de atención domiciliaria vayan seguidas y articuladas con la definición de los estándares de sistema de salud médicos y la garantía del estado para la atención de las posibles complicaciones, de tal manera que esta decisión no vaya a llevar a aumentos en la mortalidad materna, en la mortalidad perinatal o dificultades para la reanimación de un recién nacido en estado crítico”.

Actualmente en el congreso de la República cursa un proyecto que busca regular el parto en casa.