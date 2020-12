Paseo a la finca, una tendencia de fin de año en pandemia

La gran pregunta para muchas personas en este momento es si la temporada navideña pueda ser la oportunidad para salir de casa, luego de los rigores de las cuarentenas, pero enfrentan la decisión de cómo organizar vacaciones seguras.

Otros, como Edilson Vélez, tomaron la decisión de no salir “no porque no queramos sino porque la pandemia ha hecho que la situación económica de este año no haya sido la mejor, entonces preferimos restringir los gastos que no son necesarios”.

Sin embargo, otros piensan en que se puede vacacionar y ven una opción en la clásica finca.

Algunos, como Lizete Cely, aún no tienen la última palabra en esta decisión ”porque no tenemos planes de viaje, pero si llega a presentarse la oportunidad, sería en un recinto familiar”.