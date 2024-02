Pasión por el 'Tiburón': el rolo que rompe estereotipos y es fiel hincha de Junior

“Mi amor por el equipo nació desde muy pequeño. A mi papá, que tampoco es costeño, le gustó el Junior, y por allá en el año 93 me llevó al estadio El Campín para ver Millonarios – Junior. Recuerdo mucho que ese día Junior perdió 4 – 2. Pero más allá del resultado, me gustaba el equipo por los jugadores de temple y calidad que tenía. Pachequito, Mackenzie, Valderrama, Valenciano, era la base de ese Junior que me enamoró”, dijo Johan.

Con el pasar de los años, Junior consiguió varios títulos. Eso hizo que Johan sintiera un poco más esa pasión y amor por los colores del equipo. Las coincidencias se multiplicaron cuando descubrió que los colores de su querida Soacha son rojo y blanco, y se entrelazaban con los del Junior.

“Con todo eso se creó toda esa sinergia, esa pasión. Obviamente uno va creciendo y se va enamorando más de los colores del equipo y ya uno se vuelve en realidad un hincha. Comienza a llegar el tema del internet, de la televisión que transmitían los partidos y uno se apegaba más sin necesidad de ser de la región. Sencillamente era un amor propio por el equipo”, contó Pérez.