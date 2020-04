Piden a Gobierno Nacional que se habilite la circulación de motocicletas

Habilitar la circulación de motocicletas en Bogotá y en otras ciudades del país durante la cuarentena es la solicitud que hacen representantes de usuarios de estos vehículos. Consideran que, debido a la pandemia, resulta más seguro circular en este tipo de vehículos que hacerlo en transporte público.

Miguel Forero, director de la Fundación S.O.S Moto Cultura, explicó que “le hacemos un pedido al gobierno distrital y al gobierno nacional para que analice el tema de dejarnos movilizar en nuestra motocicleta; es una herramienta de transporte donde nos vamos a sentir más seguros porque no nos vamos a contaminar”.

Y agregó: “Mucha gente optó por comprar motocicleta y no subirse al transporte público mucho antes de la pandemia ¿por qué? Porque es una solución a la movilidad, pero para nosotros es mucho más seguro andar en moto que subirnos al transporte público”.

De acuerdo con José Manuel Garzón, director de Moto Clubes Cundinamarca, desde antes de la pandemia ya se había presentado una fuerte restricción a la circulación de motocicletas.

“Primero, el pico y placa ambiental; luego el simulacro de la alcaldesa y luego la restricción nacional. Nosotros estamos en una situación bastante complicada; necesitamos salir, la moto hay que empezar a verla como ese medio de transporte que puede llevar el país en hombros. Hablando por Bogotá, las cifras mencionan que hay más de 600 mil motos matriculadas y unas 400 mil que no lo están”.

¿Qué tan apropiada podría ser la circulación de motocicletas en medio de la pandemia? Fabián Díaz, docente de la Maestría en Administración en Salud de la Universidad (EAN), responde que “no hay nada en el mundo que uno pueda decir 'moto sí o moto no'. Si uno lo piensa como medio de transporte privado podría ser una buena medida porque no está la gente en el transporte público masivo contaminándose".

El problema, añade Díaz, es que "las motos en Bogotá son demasiadas, son muchísimas, hay muchas más motos que carros; si uno las deja salir a las calles cómo controla o qué capacidad de control tendría la policía para saber que la gente sí está dentro de las excepciones”.

Sostiene que “uno no podría tomar la decisión de decir sí es bueno o si es malo, porque no hay un punto de comparación para decir si lo es o no. Y más allá uno podría pensar que el transporte privado es mejor que el transporte público, pero si son muchos motociclistas se agolpan a menos de dos metros de distancia, cómo se controla el distanciamiento social…”

Los motociclistas expresan sus opiniones y esperan que sea valorada la alternativa de hacer uso sin restricción de las motocicletas. Por causa de la pandemia presentada en el país, hay restricciones en la movilidad y el uso de vehículos.