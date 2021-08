La presunta participación de veintiún militares colombianos retirados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, abrió el debate sobre las condiciones de esos ex integrantes de las fuerzas armadas y qué los motiva para que, muchos de ellos, sigan activos en operaciones de combate en otras naciones en conflicto.

En RCN Radio conversamos con algunos de estos oficiales y suboficiales, quienes coincidieron que después de más de veinte años de servicio salen de esas instituciones con bajas pensiones y en muchos casos en precarias condiciones para seguir subsistiendo.

El coronel retirado del Ejército, Jaime Ramírez, precisó que en busca de mejorar sus ingresos económicos algunos militares aceptan trabajos de gobiernos extranjeros para participar en procesos de seguridad en Emiratos Árabes, Yemen, Turquía y otros países de oriente.

“En Dubai, desde el año 2005, ha venido un éxodo de militares de las unidades especiales de las fuerzas militares en las que han incorporado hasta tres batallones que actualmente se destacan en ese sector”, dijo.

Sin embargo, otros militares logran posicionarse en diferentes campos de seguridad para compañías privadas, como el coronel Ramírez, quien actualmente gerencia varias empresas.

“Me he dedicado a la gerencia y he tenido la oportunidad de gerenciar dos empresas, una de ellas vinculada al sector de la seguridad privada y otra empresa del sector gastronómico y me he profesionalizado en el aspecto gerencial”, indicó.

Por su parte, el coronel (r) Harold Páez, quien estuvo en las fuerzas militares por más de 23 años, se ha dedicado a realizar varios estudios luego de dejar el servicio activo.

“Me gradué como administrador de empresas y actualmente realizó estudios de pregrado en ingeniería civil y asesoro empresas por mis conocimientos en administración logística y seguridad”

En los últimos años se ha registrado un incremento en el retiro de militares y policías de la fuerza pública, un fenómeno que, de acuerdo con expertos y los mismos oficiales, se está dando en la búsqueda de un mejor futuro para ellos y sus familias, en trabajos con menos riesgos en materia de seguridad.