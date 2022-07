Premios Latin Grammy: Nominada Soy Emilia, lanza su nuevo álbum 'Agridulce'

Juanita Carvajal, la artista colombiana más conocida por su nombre artístico Soy Emilia, presentó su nuevo álbum ‘Agridulce’. La compositora fue nominada a los premios Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista por su álbum 'Reconstrucción', en 2020.

En conversación con RCN Mundo, Soy Emilia reveló que “lo empecé a componer en la pandemia y viene de esas amarguras que nos trajo. Yo me reencontré con la familia porque llevaba muchos años girando y me había perdido el divorcio de mi mamá, la separación de mi hermana, uno no se pierden muchas cosas en la vida”.

Aseguró que “la pandemia te obligó a reencontrarte con los seres queridos, pero estábamos en un momento muy difícil. Entonces todos los días transporta una montaña rusas de sentimientos de inseguridad, felicidad y así creo que el mundo es un poco agridulce”.

Comentó que su nombre artístico llegó porque “alrededor de 2015 me estaba graduando de jazz en la Universidad de Javeriana y ya llevaba como unos seis años trabajando con Esteman. Decidí que no quería tener la connotación de ser de alguien, porque sucede mucho como músico que ‘a ese es el músico Fonseca o ese el baterista de Maluma y a mi me veían y me decían a esa es la bajista de Esteman”.

Lea también: Sandra Barrios, la ex de Jessi Uribe lanza pullas por el Día del Padre