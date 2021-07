Prendas de segunda: moda sostenible para reducir el consumo textil

Una joven universitaria en Cali lidera un proyecto con el que busca la posibilidad de reducir el consumo textil. Con el uso de redes sociales promueve alargar la vida de las prendas usadas y de esa forma contrarrestar la denominada moda pasajera.

Heredar la ropa en su familia es el hábito al que Natalia Andrea Salazar le atribuye la motivación para empezar un proyecto de moda sostenible.

“Al inicio la idea era crear una tienda de ropa de segunda mano y normalizar el uso de este tipo de ropa que para mí era algo muy común pues desde hace años, mi tía, mi prima, mi mamá e incluso mi abuela me heredaban ropa”, señala la estudiante de Administración de Empresas.

Así nació Circulando, una iniciativa para reducir el consumo textil alargando la vida útil de la ropa usada que además es donada “en cualquier estado y que las personas ya no quieren, ya no usan, ya no les queda o simplemente están encartadas y buscamos alargar sus ciclos de vida”, agrega Salazar.

Todos los procesos tienen una vocación ambiental. Las prendas son sometidas a un proceso de lavado con jabones ecológicos y cumplen varias funciones.

Algunas son vendidas a muy bajo costo, otras las que no están en muy buen estado son transformas en otras prendas como bolsas de tela y otras son donadas.