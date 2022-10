Se realizó en Bogotá el primer ‘Fashion Cultural inclusivo’, con el propósito de exaltar y reconocer las habilidades de las personas con discapacidad que hay en la capital del país y disminuir esas barreras que siguen existiendo en la sociedad.

A propósito del mes de la discapacidad, se conoció que la Secretaría de Gobierno vinculó oficialmente a Juan Pablo Dimitri, una persona con síndrome de down y quien tiene el cargo de auxiliar administrativo y de atención a la ciudadanía.

En diálogo con RCN Mundo, Juan Pablo Dimitri indicó que “yo soy bailarín profesional desde hace 12 años, ya me gradué, soy bachiller, y realmente no tengo hermanos, soy hijo único, vivo con mi mamá (...) A mi me gusta trabajar acá porque siento que es mi gran sueño, es algo tan bonito y tan hermoso, porque veo que podemos tener varias herramientas para seguir creciendo cada día”.

“Aquí en el trabajo les enseñamos varias cosas, a traer sus documentos, ayudamos a las diferentes Alcaldía locales para tener una buena comunicación”, destacó.

Por su parte, Martha Soto, subsecretaria de gestión institucional de la secretaría de Gobierno, indicó que “somos una entidad que es inclusiva sin barreras, somos referentes a nivel nacional y a nivel distrital en este tema”.

“Hoy somos la primera entidad en el Distrito e igual en la Nación, que vincula en su planta de personal a un funcionario con síndrome de down. Juan Pablo Dimitir está con nosotros aproximadamente hace un mes, hace parte del equipo de atención al servicio al ciudadano y en el marco de esta estrategia de 'Gobierno sin límites', hoy está apoyando en capacitaciones frente al tema de un enfoque diferencial en nuestros servidores”, agregó.

La funcionaria mencionó que “los invito a que abran las puertas a las personas que tienen una discapacidad y que puedan con sus capacidades y habilidades, aportar a la construcción y a la construcción de un estado”.