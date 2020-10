Problema de hacinamiento se trasladó a las URI y estaciones de Policía: Procuraduría

Esmeralda Echeverry de la Fundación Cárceles al Desnudo, dijo que a la alta cifra de contagios se suma a la falta de elementos de bioseguridad para la población reclusa.

“Más de cinco mil personas se han contagiado del virus y se han visto afectadas por la falta de elementos se seguridad y falta de atención medica, lo que permitió la propagación de la covid-19 en las cárceles”, advirtió.

Precisamente, el informe de la Procuraduría advierte sobre la falta de agua potable en las cárceles sobre todo en departamentos como Boyacá, Chocó y Nariño, al igual que la ausencia de suministro de elementos de aseo y bioseguridad, infraestructura adecuada y alimentación en condiciones de calidad para esa población.

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aseguró que el problema es el hacinamiento.

“La realidad es que la emergencia carcelaria en Colombia no da abasto, no hay tapabocas, no hay gel antibacterial y se está poniendo en riesgo la vida de los internos y del personas penitenciario y carcelario”.

Las cifras que revela el informe de la Procuraduría dan cuenta que al 9 de septiembre se han registrado 75 personas muertas por el virus.

El análisis concluyó que persisten altos contagios en las reclusiones de Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Granada, Pitalito, Pedregal de Medellín, Sogamoso, Pereira, La Picota y Modelo de Bogotá.