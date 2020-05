Profesores conmemoran su día con retos tecnológicos, de salud y sin renovar contratos

“Esto quiere decir que tenemos unos retos muy importantes para capacitarnos en herramientas tecnológicas y seguir o incluso a mejorar los procesos de enseñanza”, sostuvo la investigadora.

Agregó que el 63% de los estudiantes de colegios oficiales del país no cuentan con Internet o con computadores en sus casas, lo que se convierte en un desafío más para la labor de educar.

No renovación de contratos

Otro de los retos por parte de los profesores ha sido el correspondiente a la no renovación de sus contratos durante la pandemia. Raúl Vásquez, vicepresidente de la Asociación Distrital de Educadores, señaló que los profesores de la planta provisional son quienes han tenido mayores dificultades.

Indicó que está en juego el derecho al trabajo, y que actualmente “ellos terminan un contrato y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación no buscan la manera de darle continuidad”.

Entre esos contratos no renovados están los de las profesoras María Toro, Luz Estela Morales y Leidys Bedoya, entre otros. A pesar de sus contratos no renovados ellos han seguido asesorando a sus estudiantes; manifiestan que su vocación supera la adversidad y no han querido dejar desamparados a estudiantes y padres de familia.

Salud

La COVID-19 en sí mismo ha sido un reto. Muchos profesores también han resultado contagiados y según Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), nueve docentes han fallecido por la pandemia en todo el país.

Comentó que en diferentes zonas del país se han presentado casos de contagio y que hay docentes que se encuentran recuperando en casa, mientras que otros han tenido que recibir atención hospitalaria.

Ante los retos, los profesores siguen adelante. Mónica Brijalbo, Coordinadora de la línea de investigación en Innovación en Educación con uso de Tecnologías de La Javeriana, resume cómo debería considerarse el trabajo realizado por los profesores en estos tiempos: “Deberíamos felicitarlos porque han asumido con compromiso una situación compleja”.

Enfatizó que los profesores han desplegado una gran creatividad y conocimiento para desarrollar procesos de enseñanza y así mantener a sus estudiantes con actividades lúdicas que permiten ser más llevadero el confinamiento para los niños.