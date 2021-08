"Puede que haya más plásticos en el mar en 2050, pero habrá peces": Industria

RCN Radio conversó con Jairo Perrilla, profesor de la Universidad Nacional en Bogotá, doctorado en ingeniería de polímeros y explicó que "técnicamente, el señor Botero tiene razón".

"Si se compara, el plástico con cualquier otro material es más ambiental en el proceso de producción que otros, porque al fabricarse consume menos agua, menos energía y por lo tanto, el plástico comparado con papel, cartón, vidrio o metal emite menos dióxido de carbono en su fabricación".

No obstante, advierte que "el problema con el plástico es el cierre del ciclo, porque si bien es más ambiental cuando se produce, es muy difícil incorporarlo de nuevo al ciclo y por eso, la enorme contaminación".

Perilla señaló que "no es apreciable decir que si no se hace nada, no importa si hay más plásticos que peces".

María Alejandra González, Asesora Regional de Política de Plásticos de WWF Latinoamérica y el Caribe aseguró "que los análisis del ciclo de vida y la comparación con otros materiales, frente a la disminución de cambio climático, tienen una complejidad enorme, vista desde diversas variables".

"Es cierto que el uso del plástico ha sido muy importante en la vida de la humanidad, cierto que la producción incrementó al doble en las últimas dos décadas y se prevé aumente al triple, en el año 2050. La producción de plástico es relativamente baja pero ha provocado que lleguen al mar, millones de toneladas cada año, impactando directamente a los ecosistemas marinos y terrestres", afirmó.

Reportó además que cada año se producen 200 millones de toneladas de plástico y se estima que un 47% se fuga a la naturaleza, llegando finalmente a los océanos.

"Cerca de once millones de toneladas de plástico ingresan cada año a los océanos, causando diversas afectaciones, no solo a las especies marinas, sino a la humanidad. Hay estudios que demuestran que nos estamos tragando el plástico que se deshace en los océanos".

Lea también: Plásticos de la pandemia tardarán cientos de años en descomponerse

Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, señaló que "es absurdo decir que el plástico es un material ecológico".

Para esta ONG ambiental, "preocupa muchísimo escuchar las declaraciones de Andrés Botero por varias razones, porque son incomparables los ciclos y la degradación de los materiales como vidrio, cartón, papel con el plástico. El plástico no se degrada totalmente, recordemos que lo máximo que puede llegar, es a convertirse en microplástico".

Por otro lado, aseguró que "preocupa no solo la contaminación de los océanos por el plástico, sino porque en la producción, al ser un material que se fabrica a partir del petróleo, genera más emisiones de gases efecto invernadero".