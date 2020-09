¿Qué ha pasado con los trapos rojos en casas de Bogotá?

El trapo rojo se rehúsa desaparecer de algunas casas; así como rehúsa desaparecer la informalidad, la falta de empleo, y la escasez de alimentos en algunas familias. En la casa de doña Martha Hernández, hay cuatro niños.

“Ahí sigue colgado mi trapo rojo, se llenó de mugre”, dijo.

Donde no hay trapo rojo es en la casa de la señora Isabel. Ni trapo ni mercado. Tiene 76 años, su hijo quien padece de artritis crónica tiene 51.

“Me ha tocado pasar las verdes y las maduras. A veces no consigo ni para una sopa ni nada; hay veces que la gente se conduele y me ayuda”, relató.

Aunque el trapo rojo ya no esté visible en la mayoría de las casas, sí están en ellas las necesidades que el trapo representa.

Le puede interesar: Servicio doméstico, sin trabajo y sin subsidios para enfrentar la cuarentena

Laura Gómez, líder de esa zona, dijo que “nada en esta pandemia ha sido tan frustrante como acostar a nuestros niños con hambre, necesitamos ayudas, necesitamos que se acuerden de este barrio”.

La mayoría de estas familias viven en Brisas del Volador parte baja, en Ciudad Bolívar. El reporte por parte de la alcaldía distrital indica que más de 7 millones de ayudas alimentarias han sido entregadas en Bogotá y más de 670 mil hogares se han beneficiado con la renta básica.