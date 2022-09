El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará la reelección en los comicios del 2024 para continuar con el camino que inició desde 2019 cuando asumió el cargo, a pesar de que reconoce, como lo dijo en 2013, que esto es inconstitucional.

"En El Salvador no pueden reelegirse, la Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas; puede ser presidente 80 veces veces si quiere pero no seguidas, entonces eso es para garantizar que no se mantenga en el poder", dijo Bukele hace 9 años en una entrevista.

Una reelección no se da en El Salvador desde la época de la dictadura militar, y eso lo sabe Bukele, pero desde que asumió el cargo se puso a trabajar en varios frentes para poder lanzar su candidatura.

Wilson Sandoval, coordinador del centro de asesoría legal anticorrupción el capítulo de transparencia internacional en El Salvador, explicó a RCN Mundo lo que hizo Bukele para llegar a esto.

Bukele, "junto con el partido Nuevas Ideas en el Congreso, decidieron remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional; también cambiaron al fiscal general de la República, lo removieron una noche de manera ilegal. Y cuando metieron mano en ese sentido, lo que estaban buscando era tener un esquema institucional que más adelante les validara la reelección", dijo Sandoval.

Precisamente, a finales del año pasado, "la Sala de lo Constitucional -impuesta- decide que ahora la reelección es legal".

A esto se le suma que se tomaron el Tribunal Supremo Electoral que anunció respetar la decisión de la Sala de lo Constitucional que abaló la reelección.

Pero Bukele goza de popularidad y hace de la lucha contra las pandillas su bandera, sin embargo, es una bandera de tregua y negociación con los pandilleros, disfrazada de mano dura con las maras.

"Lo que sostiene realmente al gobierno de Bukele ha sido la reducción de homicidios (...) pero como lo han probado medios independientes como El Faro, es el mismo esquema de reducción de homicidios que tuvo Mauricio Funes Mori, o Salvador Sánchez Cerén, que es una tregua con las pandillas".

Finalmente, como se cuestiona en situaciones como la de Nicaragua o Venezuela, Wilson respondió qué es lo que puede hacer la comunidad internacional con El Salvador.

"Ya es muy tarde para que Naciones Unidas, la OEA y la comunidad internacional puedan hacer algo que pueda cambiar el rumbo (...) Pero hay medidas que pueden seguir aplicando como las sanciones económicas".

Hace una semana, más de una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina, entre ellos los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia, instaron a la OEA a actuar para "promover la normalización de la institucionalidad democrática" en El Salvador.