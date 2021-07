Quieren vacunarse contra el covid-19, pero no pueden

Mientras autoridades nacionales y locales insisten -por varios medios- en llamar a las personas para que acudan a las jornadas de vacunación, hay quienes que, aun queriendo aplicarse la vacuna, no han podido hacerlo.

Pacientes de enfermedades huérfanas o raras y aquellos cuya condición les impide estar en presencia de aglomeraciones, están entre esta población.

En 1990 y 2003 se presentaron los dos episodios del Síndrome de Guillain-Barré diagnosticados a Germán Tolosa. Su recuperación fue exitosa a pesar de algunas secuelas especialmente para su movilidad.

Hoy, aunque asegura que quiere la vacuna anticovid, ha recibido varias recomendaciones médicas sobre la necesidad de hacer un acompañamiento por posibles contraindicaciones.

“Realmente hay muchas dudas sobre estas enfermedades autoinmunes y la respuesta que pueda tener el organismo, no sé qué camino tomar, por eso ante la limitante y la preocupación de no poder acceder a la vacuna solo me queda el autocuidado”, señala Tolosa.

El médico genetista Fernando Suárez, director del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, advierte que, “en general, una persona estaría en capacidad de recibir la vacuna porque muchos de los pacientes que tienen estas enfermedades, incluidas las inmunodeficiencias se pueden vacunar con ciertos tipos de vacunas. Sí se necesita una evaluación individual, pero en términos generales no habría ninguna contraindicación para que esos pacientes la tengan, eso se valora con cada paciente”.