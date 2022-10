Racismo en Colombia: Al menos un caso es reportado cada semana

En 2022, solo en Bogotá, se ha denunciado cada semana un caso de racismo. Los escenarios estudiantiles son los lugares en donde más denuncias de discriminación por el color de la piel o el origen, se presentan en el país.

“Una persona se expresa y dice quejándose: ya vienen estos negros a cantar”: Diacho Carabalí, director Fundación Artística y Cultural Kijana

“He conocido casos de chicas que dicen que para ellas el racismo en el colegio ha sido muy fuerte y manifiestan que no tienen ganas de ir”: Marlyn Urrutia, Trabajadora Social.

“Tú se subes al TransMilenio y la gente inmediatamente esconde el bolso pensando en que los vas a robar, o a atracar”: David Angulo, magíster en Estudios Políticos.

Los anteriores, son algunos de los testimonios sobre episodios de racismo contados por quienes los han vivido en carne propia.

Se suman a los reportes hechos, en su mayoría, por estudiantes de instituciones educativas en Bogotá, la ciudad con una de las cifras más altas en materia de casos de discriminación racial.

Otro de esos hechos es contado por Marlyn Alejandra Urrutia. Dice que su sobrino Camilo*, alumno de primer grado, en un colegio distrital ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá, le pregunta por qué al pintar los personajes del dibujo de su tarea no puede hacerlo con el color de piel que él ve, cuando se mira al espejo.

“Mi sobrino tiene 6 años y está llegando a la casa diciendo: Tía yo no quiero ser café. La profesora le está diciendo que se debe pintar el dibujo con color piel y dice que, si no se puede pintar un dibujo con su color, entonces él no quiere ser café”, señala.

Casos como el del pequeño Camilo* se han reportado al menos medio centenar de veces durante 2022. Este año, según David Ángulo, gerente de Etnias en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, se ha evidenciado “con mucha preocupación, que, en muchos colegios distritales de la ciudad, se han venido aumentando esos casos de racismo y discriminación, documentados por la Secretaría de Educación y que los profesores les están prestando muy poca atención”.

Los casos de racismo no solo se han incrementado en los ambientes escolares. Especialmente durante este año electoral, también se ha aumentado este tipo de manifestaciones en escenarios como las redes sociales.