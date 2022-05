‘Radicamos ante la Fiscalía el nuevo documento’: exárbitro sobre caso de acoso sexual

Finalmente, el exárbitro habló de la postura que ha tomado la Federación Colombiana de Fútbol sobre este caso y aseguró que tampoco hubo un seguimiento al caso de los ex árbitros que denunciaron esta situación.

“Apenas hice la denuncia se comunicó conmigo el señor Álvaro González, venía desde Asia y él fue a hablar conmigo y me dijo que podíamos arreglar las cosas de otra manera, que se hiciera una reunión, que se hiciera un acta que yo podía volver al arbitraje y obviamente yo le dije que ese no era la manera de arreglar este conflicto y que yo no manejaba esa línea y por eso hice la denuncia ante la Fiscalía, pero ese fue el único acercamiento que tuvieron desde la Federación conmigo”, finalizó .