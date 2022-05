Radiografía de violencia sexual en Colombia: 80 % de las 35 mil personas agredidas son mujeres

La mujer, además, afirmó que está dispuesta a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Penal Internacional (CPI).

“A muchas víctimas no nos creen porque ellos tienen poder y representaban altos mandos allá y nosotras fuimos unas simples reclutas (…) pero si me tocara hacer un careo y contar la verdad de lo que sucedió, yo lo haría”, dijo la víctima.

Así ocurrió

“Él llegó a mi ‘caleta’ donde yo dormía, a eso de las doce de la noche y abusó de mí. Me puso una pistola (…), me decía que si gritaba me mataba ahí mismo; me abusó, me hizo lo que a una niña jamás se le debe hacer (…) a raíz de esto duré varios días enferma”, señaló.

Y agregó: “Fue algo muy fuerte para mí y me da mucha rabia escuchar a ese señor tan hipócrita”.

Luz Fary Palomar Quintero dijo que recuerda su voz, sus amenazas y cómo le decía que guardara silencio y que, no dijera nada de lo que estaba pasando.

Su única confidente fue su hermana que le pidió guardar silencio para que a sus papás no les hicieran nada.

También señaló que Mauricio Jaramillo, alias ‘El Médico’, era el encargado de practicar los abortos, sin importar en qué etapa del embarazo se encontraran las niñas que habían sido reclutadas.

“Me di cuenta a los dos meses que estaba embarazada y él (Timochenko), me mandó a practicar un aborto porque no se podían dar cuenta que yo estaba embarazada porque era una menor de edad; en el hospital Oriental los abortos eran normales hacían muchos al día a niñas de doce y trece años; sacaban niños de seis, siete y ocho meses y los practicaba, Mauricio Jaramillo ‘El Médico’”, dijo Palomar.

La víctima recordó que ese episodio del aborto que le practicaron en el hospital de la guerrilla, fue muy doloroso y que incluso todavía, no ha logrado reponerse.

Palomar Quintero reveló también que a los pocos días de ese aborto nuevamente fue abusada por el excomandante guerrillero.

“Da rabia porque él niega todo y la JEP, no nos ayuda tampoco a nosotros como víctimas de las Farc, le creen todo lo que dice porque fue un mando superior y a nosotras las víctimas, no nos creen nada y la palabra de nosotras contra la de él, no vale (…), yo quisiera qué hubiera justicia contra ese señor”, dijo la mujer.

Radiografía

RCN Mundo fue más allá e hizo la radiografía de la violencia sexual y cómo destruyó las almas de las mujeres que habitaban los territorios en medio de la violencia armada. Grupos armados como las extintas Farc, fueron protagonistas junto con el ELN y los grupos paramilitares.

El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo sobre la violencia sexual y los atroces abusos físicos y psicológicos que ocurrieron, que las mujeres han sido las principales víctimas de estos hechos en medio del conflicto, en el que sus cuerpos se convirtieron en objetivo militar de los violentos.

"De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), actualmente hay 34.918 víctimas únicas de delitos contra la libertad e integridad sexual. Respecto a su caracterización se identificó que: 31.438 son mujeres", dijo Rodríguez.