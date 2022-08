Recursos privados e internacionales nos servirán para apalancar proyectos: nuevo minCiencias

El ministro Arturo Luna también se refirió a los recursos destinados para ese sector y explicó que “hasta el momento la proyección que se tuvo luego de lo que se sostuvo por parte del gobierno anterior, osciló en más de 270 mil millones de pesos para inversión y queremos apostarle a incrementarlo”.

Sin embargo, mencionó que no va ser el único dinero con el que va contar el Ministerio de las Ciencias. “No nos vamos a enfocar únicamente en eso, queremos trabajar con otras entidades de gobierno, con el sector productivo en Colombia y también con nuestros aliados internacionales”.

“La idea es tratar de gestionar tanto apalancamientos de recursos financieros y cooperaciones técnicas. A veces las cooperaciones son muy valiosas, sobre todo cuando necesitamos construir políticas públicas en ciencias, tecnología e innovación en Colombia", precisó.

El ministro Arturo Luna habló sobre una demanda en su contra y señaló que “hasta el momento no me han notificado en el Consejo de Estado, cuando lo hagan estaré dispuesto a conversar sobre el tema con todos. Soy una persona transparente y también quiero destacar que en ningún momento me he sentido preocupado por ese tema”.

“Eso tampoco me va impedir que realice las funciones para las que fui nombrado en este cargo, que también es algo importante. Ya se tuvieron en cuenta mis capacidades tanto científicas como de gestión, para llegar a este punto”, concluyó.