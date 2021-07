Algunos trabajadores, desempleados y empresarios se pronunciaron sobre la Ley sancionada por el presidente Iván Duque, que busca reducir gradualmente la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 semanales, sin afectar los derechos adquiridos.

Laura Calderón, quien en este momento se encuentra sin empleo, aseguró que “es una oportunidad muy grande para los desempleados ya que brinda oportunidades laborales. Las horas que faltarán para la producción servirían para que una persona pueda entrar a trabajar”.

Por su parte, la empresaria Sandra Medina señaló que “este beneficio para el trabajador realmente va en contravía de los incentivos que puede dar una compañía, ya que no se generan oportunidades laborales. Al no tener un punto de equilibrio se bajará la oportunidad laboral y otras empresas no serán sostenibles".

A renglón seguido, dijo que “el Gobierno debe analizar los beneficios que esta Ley genera, que sean compartidos. Es decir, que ambas partes ganen, por ejemplo, para las compañías se pueden bajar los tributos para contribuir con los salarios justos que requieren los trabajadores”.

Adicionalmente Daniela Martínez, trabajadora de una empresa de confecciones, explicó que “la medida fomentaría el empleo o se recibiría un mejor pago, ya que el empleador tendría que cubrir de alguna manera el trabajo que no se alcanza a realizar en la jornada. Esto se daría contratando a otra persona o pagando las horas extras. Y, por otro lado, se tendría una mejor calidad de vida para dedicar más tiempo a la familia”.

El economista Wilson Tovar manifestó que “Colombia se alinea a las recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o la OCDE con el objetivo de lograr de manera gradual una reducción de las horas semanales”.

Afirmó que “en los últimos años muchos países vienen adoptando estas medidas tendientes a ofrecer mayor bienestar y calidad de vida a los trabajadores, de tal suerte que, aprovechen los tiempos de descanso con sus familias, mejoren los estándares de educación y el descanso para aumentar su productividad”.

Tovar concluyó diciendo: “Aunque para muchos resulte cuestionable la medida por el Estado que se encuentra la economía colombiana dado el sacrificio asumido por los empresarios, los trabajadores recibirán bien la noticia y los resultados los veremos solo en el mediano plazo”.

Cabe recordar que esta Ley empezará a regir a partir del 2023 cuando la jornada bajará a 47 horas. En 2024 se reducirá otra hora. Y, a partir del siguiente año, disminuirán dos horas por cada año hasta llegar a las 42 horas semanales.