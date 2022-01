A través del Decreto 1615 de 2021 se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19, uno de los puntos a cumplir es la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el virus, como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado.

Las unidades de cuidado intensivo para pacientes con el virus está sobre el 60,8% con un total de 376 pacientes que se encuentran entubados en clínicas y hospitales de Bogotá. Sin embargo, algunas personas estando en bares, conciertos y restaurantes aseguran que no les exigieron el carné de inmunización.

“Yo entré a la discoteca y no me pidieron el carnet de vacunación; entré normal. A la rumba con mis amigos aproximadamente un parche de diez personas y normal es como si el coronavirus ya no existiera”, aseguró Laura Parra, una joven que se encontraba de rumba por la zona de Bogotá.

Le puede interesar: Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este lunes 17 de enero

“Pues yo ya me vacune pero no me pidieron el certificado para entrar al concierto. Me parece normal ya uno va a un concierto un restaurante a un bar y no piden ese carnet de vacunación, pienso que no es necesario”, dijo John Torres, un joven que se encontraba de rumba en un concierto en el barrio Restrepo.

Otras personas aseguran no estar de acuerdo porque les violan los derechos de tomar sus propias decisiones porque no se quieren vacunar:

“No me quiero vacunar, no creo que sea ni la cura ni un tratamiento para combatir el virus porque siguen apareciendo variantes como la delta la ómicron y otras que siguen mutando. Eso quiere decir que la vacuna no sirve por eso no estoy de acuerdo con que nos obliguen a vacunarnos para ingresar a lugares de entretenimiento”, aseguró Lida Camacho, joven universitaria.

Lea también: Dueños de bares y restaurantes dicen estar abandonados ante ola de inseguridad en Bogotá

Entretanto Juan Cadena, asistente a una iglesia cristiana en Bogotá, dijo que "no estoy de acuerdo con que pidan el carnet de vacunación contra el coronavirus en las iglesias. La misa es un derecho que ni siquiera debería ser tocado por la ley; es mi religión y debería ser respetado el derecho al libre culto”.

Frente a la preocupación por las aglomeraciones y los miles de casos diarios de contagios que se están reportando, consultamos a Leonard Maiguel, medico cirujano y Magister en Infecciones de virus. Aseguró que los contagios aumentarán debido a la falta de disciplina de la gente a inmunizarse.

“El porcentaje de la población que no está vacunada es alta, por lo tanto esas personas son las que van a contagiarse. Son las que probablemente van a grabarse, probablemente sea un cuatro pico donde no lleguemos al tope el 100% en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) como en el segundo o tercero, pero si aumentarán los contagios por la variante ómicron”, manifestó el especialista.

Lea también: Jalón de orejas al concejal Edward Arias por utilizar datos de ciudadanos sin autorización

Lo que sí es cierto es que la ocupación de UCI para pacientes covid-19 en Bogotá supera el 60% y los contagios superan los 70.000 activos; sin embargo siguen las aglomeraciones y poco control a la hora de exigir el carnet de vacunación.