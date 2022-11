Sebastián Díaz, el joven que conquistó a Cristiano Ronaldo con una mochila wayuu

Los sueños, cuando nacen del corazón, están destinados a hacerse realidad, por más imposibles que parezcan. Y en el juego de la pelota, todo puede pasar.

"El Manchester United, el equipo en donde Cristiano juega, clasificó a la Europa League. Me metí a la página de la Real Sociedad a buscar boletas y estaban agotadas; dije, 'acá no fue'. Pero dos semanas después ingresé de nuevo y me di cuenta que había liberado boletería y compré la primera que encontré”, agregó Sebastián.

Con su tiquete en mano, la ilusión intacta y el corazón latiendo a mil, llegó el día que Sebastián había marcado en el calendario. El 2 de noviembre de 2022 cambiaría su historia.

La travesía empezó sin tener certeza de poder ver a su ídolo. "Me voy para el aeropuerto de San Sebastián, que quedaba a 40 minutos y se podía llegar en transporte público por dos euros. Solo éramos quince personas y justo llegó un vuelo desde Manchester y todos a la expectativa, porque no era común pero realmente no era nadie”, recuerda el joven.

Cuenta que "luego, los de seguridad nos dijeron que el vuelo llegaba al aeropuerto de Vitoria, que era mucho más lejos y tocaba ir en taxi: valía 40 euros y yo dije que hasta allá no iba, ni modo".