Seguimos el legado de nuestro padre: hermanos Aicardi lanzan tema musical 'El final'

Relató que gracias a su papá tuvieron esa llegada a la música. Primero empezaron con el rock e iban combinando varios géneros: “Fue patrocinado por él, que es lo más curioso. Cuando viajaba a Londres o a Estados Unidos, siempre nos traía música de Kiss y diferentes artistas del momento”.

La familia Aicardi

Comenta que estuvieron presentes con el compositor más de 8 años, acompañándolo a conciertos y giras como vocalistas. “Fue bello vivir la experiencia, no solamente en el rock sino también saber lo que hace él (...) aunque no bailamos un carajo, pero lo intentamos”, mencionó.

Aseguró que a cualquier concierto que van, siguen con el legado de su padre. “La gente quiere seguir escuchando las canciones de Rodolfo Aicardi y sobre todo porque hacían parte de nuestra cultura popular, entonces nosotros queremos mezclarlo”, destacó.

“Yo creo que hay un sello que no se puede perder, hay que mantenernos, porque la gente los disfruta, a la gente les encanta y ‘el perrito’ que si no puede faltar en ningún concierto porque no nos dejan bajar”, indicó.

Sobre la vida personal del artista, dijo que “mi papá tenía un genio pesado. No era regañón, pero sí tenía un genio duro; la gente que lo conoció siempre dice lo mismo (...) yo creo que la gran enseñanza que mi papá siempre nos dijo es luchar por tus sueños”.