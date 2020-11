"Sembrar es ahora una aventura": papicultor en crisis por los bajos precios

En las veredas de los municipios de Sesquilé y Guatavita en Cundinamarca están pasando dos cosas importantes: los campesinos están aprendiendo a adaptarse al cambio climático y enfrentan, también, una crisis sin precedentes con los precios de la papa.

RCN Radio estuvo en la zona y encontró la historia de Julio Velandia, un agricultor de papa y ganadero de la vereda Carbonera Alta, en Guatavita, un lugar ubicado a los 2.700 metros sobre el nivel del mar, donde el frío es el común denominador.

Don Julio narra la difícil situación que enfrenta, por un lado, con el cambio climático y el por otro, los bajos precios que lo tienen a punto de quedar en la quiebra.

De interés: Caída del precio e importaciones afectan a productores de papa: Dignidad Agropecuaria

Los campesinos dicen que es común presenciar varios climas en distintas horas. En un solo día puede caer un fuerte aguacero y pocos minutos después, tener un sol radiante y cielo despejado. Don Julio cuenta que hace unos 30 años, los agricultores sabían que podían contar fijo con dos temporadas al año para sembrar: una de lluvias y una seca. "Ahora eso cambió", sentencia.

"Sembrar ahora es una aventura. No sabemos qué va a pasar y el que siembra, debe saber que también puede perder, porque el clima ya no es como antes. Ha cambiado. Ya no sabemos cuándo hará verano, cuándo será inverno. Ahora el clima nos sorprende", indicó.