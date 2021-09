Separación de hecho y disolución de la sociedad conyugal, voces a favor y en contra

Tras la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que indica que la 'separación de hecho da lugar a disolución de la sociedad conyugal', RCN Radio consultó a algunos abogados expertos en derecho de familia y encontró opiniones a favor y otras en contra de lo dicho por la Corte.

Diversas fueron las opiniones que se encontraron al preguntar a algunos especialistas y conocedores de derecho de familia, sobre lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y que hace referencia directa a la separación de hecho y como esta da lugar a la disolución de la sociedad conyugal.

El primero de los consultados fue el abogado Camilo Albarrán quién explicó por qué está de acuerdo con esta decisión. "No podía seguir existiendo en la sociedad colombiana, los matrimonios en los cuales no se veían hace 10, hace 20 años y sin embargo en el momento de disolver la sociedad conyugal o en el momento del fallecimiento de alguno de los cónyuges, la parte sobreviviente viniera a reclamar la mitad de todo lo que esta persona seguramente, habrá construido con otra familia", dijo el abogado y aseguró que no se puede permitir que se dé prioridad a lo formal, o a lo que está en el papel, por encima de la realidad.

"Esto sin duda terminaba en la existencia de dos tipos de familias: una especie de familias legítima y otra especie de familias ilegítimas a las que el estado colombiano no estaba protegiendo", dijo el abogado. Por su parte el abogado Ricardo Huertas aseguró que es una decisión histórica, pero qué implica una revisión realmente profunda para cada caso.

"Considero es una decisión que marcara la historia colombiana, también es importante que los jueces al momento de que valoren procesos muy parecidos a los estudiados por la Corte le den un estudio; que los falladores determinen cuál fue el motivo la razón, por la cual alguno de los cónyuges o compañeros no logró impetrar el proceso judicial contencioso, para emitir una decisión judicial", dijo el jurista.

El abogado experto en temas de familia Carlos Fradique Méndez aseguró que no está de acuerdo con esta decisión a la que calificó como exótica.

"La Corte no estudió la demanda de casación ni la causal de la disolución de la sociedad conyugal, siendo que el artículo 1820 del Código Civil, es meridianamente claro al establecer los casos en los que se disuelve la sociedad conyugal. Además, sin ser alegado como causal, la Corte decidió imaginar que la separación de los cónyuges por dos años de pleno derecho en la sociedad conyugal; es una decisión exótica" señaló.

Pero el abogado va más allá y aseguró que la Corte violó sus facultades: "la Corte Suprema de Justicia no tiene facultad para reformar el artículo 1820 del Código Civil, con esa decisión supera sus facultades y eso debe tener alguna consecuencia.

Pese a lo disímil de la posición de los abogados, estos coinciden en que es una decisión trascendental, de la que se seguirán conociendo opiniones a medida que se dé su aplicación.