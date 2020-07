Servicio doméstico, sin trabajo y sin subsidios para enfrentar la cuarentena

Los problemas de las trabajadoras de servicios domésticos no se concentran solo en Bogotá. María Elena Luna, presidenta de la Asociación de trabajadoras del hogar de Santander, comenta que en esa zona los empleadores definitivamente desistieron de seguirlas contratando.

"A muchas mujeres las han mandado a las casas, a otras las han despedido y a la mayoría no las han vuelto a llamar. Ellas los llaman y dicen que no tienen cómo pagarle el salario, que ellos también están desempleados”, explica.

¿Cómo sobreviven sin trabajo? Doña María Elena comparte algunas experiencias, como el caso de Roquelina, quien por ser mayor de edad, es decir tienen alto riesgo de contagio del covid, no la han vuelto a llamar y sigue en su casa sin tener con qué pagar arriendos, ni servicios, ni comida.

Resalta también el caso de Neyiré, una señora cabeza de familia, que por ser despedida tuvo que entregar el apartamento y trasladarse a Lebrija con sus seis hijos menores de edad, “para vivir a merced de su familia; ella ni siquiera tiene en este momento los medios para que sus hijos puedan seguir estudiando”.

Doña Ana Salamanca, quien tiene un sindicato que cobija a mujeres dedicadas al trabajo de servicio doméstico, detalla los otros problemas de este oficio como es el hecho de no estar afiliadas a salud, pensión ni riesgos laborales.

“No tenemos subsidios de ninguna índole, no estamos en ninguna lista ni de familias en acción, ni de subsidios de cajas de compensación, porque la ley no ha amparado en ningún momento este gremio que nosotras manejamos”, señala.