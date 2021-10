"Vergonzosamente eso ocurrió y todavía hay sectores de esta Colombia que dicen que esto no ocurrió, hay sectores políticos, sectores de la sociedad que están haciéndole trampa al Ejército para condenar a los militares por esto que, dicen, nunca ocurrió. Yo quiero decirles que no le sigan mintiendo al país, esto ocurrió y no fueron solamente 6.402, van a aparecer muchísimos más", recalcó el coronel Luis Fernando Borja.

Agregó que a medida que vaya avanzando el trabajo de la JEP, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas aparecerán más víctimas "de este conflicto que indudablemente nos degradó a todos y nos hizo cometer crímenes que nunca debieron haber ocurrido".

Se dice por parte de otros oficiales del Ejército que fue el general Montoya el que también dio las órdenes, que pedía litros de sangre.

"Yo no puedo decirle una cosa que ya es pública, que todo mundo lo ha escuchado. Y eso que mi general Montoya pedía litros de sangre, pero no es el único lo he dicho en los estrados judiciales, y no quisiera empezar a nombrar gente, porque son muchos”.

Sobre lo que lo llevó a ordenar las 57 ejecuciones extrajudiciales, el coronel Luis Fernando Borja afirmó que en ese momento se quería solamente mostrar resultados “para un reconocimiento de nuestro superiores y de la sociedad que decían que estamos ganando esta guerra y eso era una mentira”.