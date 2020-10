Siete mujeres mueren diariamente en Venezuela por cáncer de mama

“Con el coronavirus, el cáncer no se detiene y por eso nuestros esfuerzos para atender (...) en el último mes atendimos cien pacientes y durante los últimos meses de pandemia, a 400”, señaló.

La ayuda es más que necesaria para miles de afectadas, por lo que el oncólogo venezolano Enrico Hernández inicio una campaña para operar de manera gratuita a por lo menos 50 pacientes con cáncer de mama, que no pueden costear una intervención quirúrgica que, como mínimo, puede costar unos dos mil dólares.

Una iniciativa en conjunto con varios colegas y que tendrá como principal entrada de recursos, las donaciones de las personas a través de distintos portales, uno de ellos Gofundme, para costear por lo menos los gastos básicos del centro de salud donde se realizarán.

“Es un número aproximado, pero la idea es operar a las que sean posible de acuerdo a lo que se recolecte”, destacó, al tiempo que señaló que la escogencia de las pacientes a operar se hará a través de tres factores:

“Primero, la situación socioeconómica; segundo, la gravedad de la enfermedad y, por último, el tiempo que han esperado por tratamiento. Sé de pacientes que tienen más de un año esperando”, resaltó.

El galeno, además, resaltó que no solo las cirugías son importantes sino también la prevención, porque particularmente en Venezuela el cáncer de mama aparece más temprano, incluso los procedimientos de detección han sido modificados.

“En Venezuela, el cáncer de mama es el más frecuente. Incluso la edad de presentación es un poco más baja que en otros países. En el mundo, la frecuencia del cáncer de mama es de los 50 a los 55 años, en Venezuela la edad baja es de 45 años. Nosotros tenemos una pesquisa distinta, las mamografías se hacen a partir de los 40 años o los 35 años si hay factores de riesgo”, indicó.

A Edith Naithingale, de 40 años, hoy se le puede llamar sobreviviente de un agresivo carcinoma en seno derecho, el cual tuvo que ser extirpado en su totalidad, en una mastectomía.

Recuerda no solo era el miedo y la tristeza por el diagnóstico, sino por lo que significaba iniciar este proceso en Venezuela.

“Te produce un sentimiento de frustración, angustia, es desalentados, porque a veces no sabes si vas a poder encontrar el medicamento, si existe en el país, si vas a poder pagar el servicio. Sobre todo, te produce tristeza ver que si no te mata la enfermedad, te mata que no puedas ser atendido”, señaló.

Hace más de un año asumió con gallardía su condición y decidió hacerle frente, con el apoyo de familiares y fundaciones, debido a que “no tenía disponibilidad económica”, frente a un tratamiento costoso.

Destaca, como recomendación a las mujeres que transitan este camino, no desfallecer y siempre afrontarlo con temple a pesar de lo difícil q representa.

“Debes continuar, aceptar lo que te está tocando para poder ver cómo vas a luchar contra todo lo que viene (…) Cada día tienes un efecto diferente y el corazón y la mente juegan un papel muy importante. Tienes que luchar por ese momento de claridad en el que sientas que vas a salir de esto”, acotó.