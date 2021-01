Superar los cuidados intensivos: testimonios de sobrevivientes

Los tres integrantes de la familia Gómez en Popayán, superaron la enfermedad y luego de varios días, lograron salir de las camas UCI.

Denis dice que “cada día sentía mejoría y a la vez necesitaba menos oxígeno, hasta que gracias a Dios superé la prueba de covid y fue ahí cuando el médico me dijo que podía ir con mi familia sintiendo mucha alegría de volver a vivir”,

Cerca de tres meses, con varios episodios críticos, pasó Ronald Castillejo internado. La mayor parte del tiempo en cuidados intensivos.

“El virus tiene una particularidad que no solamente afecta a los pulmones, sino que también afecta otros órganos, a mí me hicieron diálisis, tuve afectación cardiaca, me complicó tanto que nunca estuve en una habitación, siempre estuve en UCI”, señala.

A pesar de haber superado la afectación de la enfermedad, Ronald Castillejo aún está en proceso de recuperación.

Todavía recuerda algunos de los momentos más difíciles dentro de la clínica y como extrañar a su hija “fue una carga muy difícil, por eso lo mejor en estos momentos es cuidarse, quedarse en casa, si salen tener las mayores normas de bioseguridad”.

Lea aquí: Agremiaciones médicas alertan por falta de camas y medicinas en las UCI de Bogotá

Además del proceso para recuperar la normalidad en sus vidas, quienes en medio de la pandemia han pasado por una UCI, coinciden en que también están superando el haber sentido de cerca la muerte.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la más alta cifra de personas que han necesitado un cuidado intensivo tenían comorbilidades o un histórico de enfermedades respiratorias.