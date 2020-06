Tabatinga, entre la normalidad y la incertidumbre por el Covid-19

Otra mirada

Por otra parte, según el médico Darwin Vélez, quien trabaja en uno de las Unidades de Pronto Atendimiento (UPA) en Tabatinga, aunque los contagios aparentemente han disminuido, preocupa que, por falta de pruebas, algunas personas nunca supieron que tuvieron el virus y probablemente estén contagiando a otros.

“Aquí en Tabatinga todo el mundo salió, aquellos que se contagiaron ya están tranquilos porque ya se curaron y están saliendo, pero hay muchos que ni saben que tienen el virus y están saliendo, y hay otros que aún no lo tienen y se van a contagiar, o sea que de aquí a unos 15 días probablemente van a haber otros surto de pacientes complicados, porque aquellos que están en la calle en estos días, van a llevar el virus a su casa”, expuso el médico.

Vélez agregó que, “acá en Tabatinga ya dio una mejora, ya bajó un poco el número de casos, pero aun aparecen uno que otro caso, pero según lo que me informan en el hospital de la guarnición estaría tranquilo. Lo cierto es que ese ‘numerito’ de 650 pacientes confirmados es una mentira, es una subestimación de los casos confirmados porque acá en realidad no están haciendo confirmación ni estudio de todos los casos".

"En cada vivienda que he visitado, en los atendimientos que yo he hecho, hay de cinco a siete pacientes que ya pasaron por la infección y no fueron estudiados ni fueron seguidos, entonces creo que esos 600 casos se trasformaron en uno 1.800 o dos mil pacientes”, sostiene el médico.

Lea también: Unos 270 tripulantes colombianos de un crucero piden autorización para ingresar al país

Finalmente, ante este panorama, el primer mandatario de Tabatinga, Saúl Bemerguy, hizo un llamado, tanto a las autoridades nacionales, como a las internacionales y a la comunidad, “Tabatinga, por ser de la triple frontera, necesita la unión entre los tres países, Brasil, Colombia y Perú, y la gente tiene que poner de su parte cuidándose.

Es así que, las autoridades de los tres países debemos continuar trabajando en conjunto para desarrollar un trabajo más prudente, en una región que cuenta de 150 a 200 mil habitantes en esta triple frontera”.

En Colombia, el Amazonas ya supera los dos mil casos positivos con el Covid-19 (2.066) y, aunque, el Gobierno Nacional apostó por el aislamiento y cerró sus fronteras terrestres a mediados de marzo, registros oficiales evidenciaron que, de los primeros 10 casos detectados en Leticia, por lo menos cinco fueron importados del Brasil.