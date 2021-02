'Tapabocaman', el héroe de la prevención del coronavirus

Tapabocaman no es un héroe cualquiera. Es uno criollo que se describe a sí mismo diciendo que “acá en Bucaramanga no le decimos barriga al estómago grande sino buche, entonces Tapabocaman tiene su buche, tiene su megáfono y con ese megáfono trata de decirle a la gente y grita, por todas las calles de Bucaramanga, que se pongan el tapabocas”.

Se trata de un personaje que transita por las calles de la capital de Santander con un mensaje claro. La pandemia sigue aquí y hay que cuidarse.

Pero obviamente lo hace con su traje de superhéroe “con su capa azul, su traje también de un azul clarito su escudo con esa T y esa M bien grandes, de Tapabocaman, siempre cargando la caja de tapabocas y el alcohol”.

Dice ser un personaje “exclusivo”, al cual le desvelamos su identidad secreta. Detrás de esa mascarilla está Luis Buitrago. Locutor de profesión, padre y sobre todo una persona muy preocupada por la pandemia.

“Este personaje se dedica a invitar a todos los colombianos a que se pongan su tapabocas, bien puesto, en boca y nariz”, explicó.