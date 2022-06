De acuerdo con la organización All Out, un movimiento global que lucha por los derechos de las personas LGBT (lesbianas, gays, biusexuales y personas trans), más de dos mil colombianos han sido víctimas de estas mal llamadas "terapias de conversión" en el país.

Dichas prácticas fueron establecidas en otros países para intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, porque la consideran que es como una "enfermedad que se puede curar", en contravía de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Danne Aro, directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), relató en RCN Mundo su experiencia personal en estos lugares. ya que desde pequeña la llevaron a terapias de conversión.

“Cuando mi familia decidió llevarme a estos (lugares), ellos tampoco sabían qué era lo que ocurría o qué era lo que hacían dentro de estas iglesias. Básicamente lo que te hacen es decirte todo el tiempo que ser gay es estar ‘mal’ y que te van a sacar un demonio”, destacó.

Mencionó que “no te dejan dormir hasta que tú terminarAs estos procesos o que no puedes comer porque lo principal es que al final de ese proceso diga que 'ya no eres gay'".