Óscar Marín es docente, tiene 40 años y fue una de las víctimas de las mal llamadas 'terapias de conversión'.

"También las llaman terapias restaurativas. Son ejercicios que a través de asuntos que se cubren como espirituales, buscan convertir a hombres homosexuales y mujeres lesbianas en personas heterosexuales", dijo.

En el caso de Óscar, llegó a estas terapias tras varios años de negarse a aceptar su realidad. "Yo me tardé -como se dice popularmente- para salir del clóset; yo tuve dos salidas por una negación primaria a aceptar mi homosexualidad", señaló Óscar.

En este caso, cada 'terapia de conversión' hacia la heterosexualidad tiene unas características especiales que siguen un manual de instrucciones.

"Se hace a través de grupos pequeños, unos grupos que se reúnen de manera circular, que tiene unas lecturas previas en un manual y que luego conversan sobre esas lecturas. Hay unas tareas, hay un momento de oración y de abandono o renuncias por esos actos".

Por su parte Andrés Forero Ordoñez, gerente de campañas para América Latina en All Out, considera que estas prácticas vulneran los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

"Estas prácticas tienen que terminar en el país y en el mundo entero, porque muchas organizaciones y algunos testimonios nos prueban que son literalmente una forma de tortura y que atentan directamente contra los derechos humanos de las personas", precisó.

Pese a los múltiples intentos, Óscar recuerda que la orientación sexual va más allá de los paradigmas que impone la sociedad.

"¿Cuándo me di cuenta que esto no iba a funcionar? Cuando me sentí señalado y apartado de ese asunto", aseguró.



Más allá de las terapias, tanto víctimas como organizaciones recuerdan lo perjudiciales que pueden resultar estas prácticas, en un país donde la Ley dice que se deben garantizar los Derechos Humanos para toda su población.