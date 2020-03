Trabajadores independientes y el drama de vivir en el limbo en tiempos del coronavirus

Ernesto tiene 51 años y es independiente: “Contador público, soy especialista en auditoría y aseguramiento y revisoria fiscal". Su verdadero nombre no es ese, pero no puede revelarlo porque la empresa que le suspendió el contrato cuando empezó la cuarentena aún no le ha pagado.

“Ya la semana pasada decidieron cancelar los contratos de servicios. A toda la planta de prestación de servicios pues nos fue cancelado el contrato”, reveló.

Es independiente porque cuando llegó a los 40 tuvo que escoger: o trabajaba por contrato de prestación o no trabajaba. Él tiene un salvavidas con el que no cuentan muchos independientes, pero es un salvavidas que se está desinflando.

“Me desempeñó también como docente universitario. Trabajo medio tiempo impartiendo clases, lo estamos haciendo bien Internet con conferencias en vivo. La verdad pues ese trabajo nos está ocupando casi que tiempo completo”, advirtió.

“Estoy recibiendo un valor de un millón 300 mil pesos que es con lo que actualmente nos mantenemos” dijo.

La falta de protección social no solo se hace evidente en los pagos que hacemos a pensiones, cesantías o salud. En tiempos del coronavirus los indepentientes aparecen como uno de los sectores sociales más desprotegidos.

“Con los descuentos que nos hacen de salud etcétera etcétera pues estoy recibiendo 950 mil y pues hombre, yo estoy pagando para un arriendo de $850 mil; mis gastos de manutención son más o menos alrededor de unos $300 mil al mes”, calculó

Ernesto cree estar en el limbo entre la población más pobre y formalmente más vulnerable y el grupo poblacional que tiene capacidad adquisitiva para aliviar la coyuntura de la cuarentena hablando con el gerente de su banco de confianza.

“Hay que escoger entre pagar el arriendo y comer”, concluyó Ernesto.