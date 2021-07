Buscando ingresos y una solución a la complicada situación económica de ella y su familia, Diana Castro dejó su vida en Santa Marta y se fue a México.

“Yo no estaba haciendo nada en Colombia y la situación en la casa era cada día más difícil, no había plata y no conseguía trabajo”, contó Diana.

Tomó la propuesta de una conocida, quien le comentó sobre una persona que al parecer, le daría trabajo como acompañante de turistas en el Distrito Federal.

“Cuando llego a México ya me estaban esperando. En el camino del aeropuerto a la supuesta oficina, el señor que me recogió fue muy amable y al llegar, me pidió el pasaporte y mis otros documentos, supuestamente para sacarles una copia e iniciar con los trámites de los permisos que necesitaba para trabajar”, contó.

Después de eso Diana recuerda que le ofrecieron una bebida y se quedó dormida, al despertar estaba encadenada y a su lado, el anteriormente amable sujeto que le quitó el pasaporte, le explicaba que de ahora en adelante le pertenecía y que tenía que hacer lo que él quisiera.

Durante una semana solo le dieron agua. Ya sin fuerzas se vio obligada a prostituirse y ganar de esa forma la comida que le permitió sobrevivir por seis meses, a eso que define como el infierno de la esclavitud actual

“Fue un señor que tenía un puesto de comidas en la misma esquina donde nos obligaban a trabajar. Él me consiguió los datos del consulado colombiano en el Distrito Federal y apenas tuve la oportunidad logré escaparme”, señaló.

Además de la trata con fines de explotación sexual, que según la Cruz Roja comprende un 64% de los casos, también existe la trata confines de mendicidad y trabajos forzados, modalidad que se queda con el 35% de los casos actuales.

La Dirección de Investigación Judicial e Interepol, Dijín aseguró que en el 2021 se presentó un aumento de 12 casos si se compara con el año anterior, eso equivalente al 16%. En lo que va del año 2021 se presentaron 86 casos y en mismo periodo del año 2020 ocurrieron 74.

“En comparativo del año 2020 y 2021 se presenta un aumento de 7 capturas, equivalente al 70%, en lo que va del año 2021 se han presentado 17 y en mismo periodo del año 2020 se ejecutaron 10”, dijo el director de la Dijín general Fernando Murillo.

Según la Policía Nacional actualmente las zonas de mayor afectación en Colombia son Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Norte Santander, Santander y Nariño y en el contexto internacional se tienen identificados como principales destinos de explotación: Republica dominicana, China, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Paraguay, Emiratos Árabes y España.

Recomendaciones para evitar caer en las redes de la trata de personas

El general Murillo aseguró que ante el incremento de estos casos, se hacen algunas recomendaciones que pueden resultar útiles para evitar ser víctima de este delito.

“Verificar muy bien la legalidad y veracidad de ofertas laborales que le realicen, así como las funciones que deberá desempeñar; además, desconfiar cuando le ofrecen todas las facilidades de viaje con el objetivo de obtener celeridad en el proceso”, dijo el general, haciendo referencia a tiquetes aéreos, pasaporte, visa y documentos similares.

Así mismo se recomienda que verifique el estado legal de las personas o agencias que le realizan la oferta laboral tanto en el país de origen como en el de destino. “Si considera que es una posible víctima de trata de personas, o algún familiar amigo o conocido lo es, se puede comunicar a la línea telefónica 01800522020”, dijo el general.