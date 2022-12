"Tuqueque Roncador", la comunidad indígena del Vichada que lucha por subsistir

Resaltó que enfrentan problemas con la atención en salud porque no los tienen en cuenta en las campañas locales y nacionales por lo lejos que están ubicados.

“Se han realizado solo dos brigadas pero nada más, porque ni la ambulancia viene. La otra vez nos tocó llamar a una ambulancia porque una mujer estaba pariendo, pero como el conductor no sabía dónde quedaba la comunidad indígena, se perdió (...) nunca llegó”, señaló.

Pero llegar a esta comunidad indígena, que hace parte del municipio de Puerto Carreño, no es nada fácil.

“En cicla de aquí hasta el municipio de Puerto Carreño se tarda uno siete horas, pero en moto, el que tiene su vehículo (...) puede ser dos horas; en carro también dos horas y media porque se tiene que ser más prudentes para manejar por el estado de la vía”, explicó el líder indígena Andrés Correa.

Las mujeres de la comunidad indígena Tuqueque Roncador viven su propio calvario cuando necesitan de una atención en salud.

“Yo tuve a mi hijo ahí afuera, porque ya no podía. Llamamos la ambulancia pero no viene rapidito, porque puede tardar más de cuatro horas, pero también se embolatan en el camino y nunca llegan por lo que no tenemos tiempo de llegar a pie hasta el centro de salud (...) Nos toca parir así de forma normal en compañía de las otras mujeres que son las que nos ayudan”, relató.