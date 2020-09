Turismo natural como camino hacia la paz

Una comunidad de San José del Guaviare ha abierto un nuevo panorama de su realidad intercambiando un pasado de violencia en su territorio, por un futuro de reconocimiento a su potencial ecológico.

La artífice de esta iniciativa es la profesora Martha Calderón, del Instituto de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Dedicada por mucho tiempo al mundo natural, miró hacia las comunidades.

“Realmente me he dedicado toda la vida a la investigación básica. He trabajado con reptiles, en particular lagartos y resulta que el proyecto de Guaviare fue mi primera experiencia de trabajo con comunidades”, dijo la docente.

Buena parte de su trabajo consistió en formalizar un conocimiento con el que ya contaban de una gran diversidad biológica en su territorio. Estos habitantes se convirtieron en una especie de detectives para identificar especies.