Ucrania resiste: el panorama tras un año de la invasión rusa

Es que a pesar de que miles de civiles se han armado, los hallazgos al recuperar parte de esas regiones tomadas por Rusia dejan de manifiesto los crímenes más atroces de este enfrentamiento.

“Cuando liberamos los territorios, encontramos por todas partes campos de tortura, miles de cadáveres de civiles, niñas desde los cuatro años hasta ancianos de 89 años con marcas de torturas y violaciones. Encontramos fosas comunes con miles y miles de personas”, agrega Spirin.

Le puede interesar: Aeronáutica Civil responde a suspensión de operaciones de Viva Air

Y aunque Rusia se declaraba victoriosa desde el principio, se ha tenido que enfrentar a un Volodomir Zelenski quien, a pesar del cansancio, es resiliente.

La ayuda mundial, el apoyo de organismos internacionales y la resistencia de Ucrania, le ha hecho perder a Putin el apoyo de gran parte de su pueblo.

“Lo más difícil de esta guerra es la pérdida de la gente. La gente muere, igual que muere el futuro feliz de los jóvenes, es difícil entender que ya no vives en un país civilizado. Tu propio gobierno se ha encargado de llevarte al pasado donde todo es prohibido, incluso la democracia. Esta guerra me separó de mi hermano y no sé cuándo lo veré, muchas personas solo tienen para comer”, explica Cristina, una joven influenciadora rusa.