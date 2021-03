Un año de la pandemia en Colombia: ¿Acertada o equivocada su atención?

Agregó que en materia del número de personas fallecidas también registra un alto número. “Colombia ocupa el puesto 12 en mortalidad, teniendo en cuenta las cifras oficiales, valorar los informes de defunción que nos presenta el Dane”, apuntó.

Algunos representantes del personal médico afirmaron que el manejo de la pandemia ha sido deficiente.

“Los indicadores internacionales no han mostrado a Colombia en un buen manejo de la pandemia, porque siempre ha estado en los peores en atención, tenemos en materia de inversión de gasto público social las cifras más bajas”, dijo Carolina Corcho Vicepresidente de la Federación Médica Colombiana.

Recalcó que no hay manera objetiva de decir que se ha tenido un buen manejo de la pandemia en Colombia.

Más en: Trabajadores en cementerios, otros afectados por la pandemia

Herman Bayona, presidente del Colegio Médico en Bogotá, señaló que el gobierno se raja en la atención de esta enfermedad.

“La calificación hasta este momento de regular a mal, porque responde al modelo de salud que tenemos al ser asistencial y no preventivo, no se realizaron los cercos epidemiológicos adecuados, no se tuvieron seguimientos reales sobre los pacientes enfermos, lo que generó un aumento en la mortalidad de los colombianos”, señaló.

Y Edilma Suárez, representante de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, dijo que el gobierno nacional ha dado un manejo a la pandemia que no es acertado.

“Esto se debe porque desde el inicio no se tomaron a tiempo las medidas de prevención como fue el cierre del aeropuerto internacional El Dorado por donde se registraron los primeros casos”, puntualizó.

A la expectativa se han declarado las diferentes organizaciones de salud que están exigiendo celeridad en la aplicación de las vacunas contra la covid-19 teniendo como objetivo disminuir la cadena de contagio y muertes por esta enfermedad.