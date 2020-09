Un barrio completo está desconectado, en pleno centro de Bogotá

Miriam Rosa Chávez lleva más de 40 años en el barrio. Ha estado en cada lucha por recibir servicios esenciales. Hoy Internet es esencial para ellos.

“Hemos bregado con lo del Internet acá. Se han mandado derechos de petición a ETB y a otras entidades, las otras se negaron también, que porque no tenían la red”, dijo.

Para la comunidad la ETB, teniendo participación del Distrito, tendría una mayor responsabilidad social para conectarlos.

“ETB es la más cerca que tenemos pero ahorita nos ha puesto un poco de problemas porque nos piden documentación de legalización y la verdad es que no no nos han legalizado”, dijo.

El barrio está en medio del conflicto ambiental por delimitación ecológica de los cerros orientales, pero hace muchos años está allí. De hecho, servicios esenciales como energía y acueducto llegan allí.

Hay que aclarar que no buscan que se les conecte de manera gratuita. Esas familias piensan pagar por el servicio, pero no hay empresa que les ofrezca internet fijo en sus hogares.

“Por eso hemos interpuesto una tutela ante la ETB, la cual se ganó”, aseguró la edilesa Ana.

El problema es que la ley de los servicios públicos domiciliarios es del siglo pasado, allí está inscrita la telefonía conmutada, pero no un mínimo de internet.

“Hablamos de la ley 142 de 1994 que regula los servicios públicos domiciliarios. Como servicios esenciales solamente han sido tocados por la Corte Constitucional en acciones de tutela por el derecho al mínimo vital. Es por eso que se debe profundizar la discusión y asociar los servicios esenciales con los derechos fundamentales”, dijo.

El barrio hoy por hoy tiene una sola opción para conectarse, a través de una antena de telefonía móvil, que se apaga reiteradamente y que les obliga a pagar fuertes sumas de dinero para conectarse. Como consecuencia solo los niños de familias más acomodadas económicamente pueden seguir el ritmo de las clases en sus colegios.

“Yo me he visto en la obligación de sacar planes para que mis hijos puedan estudiar, sacar planes de 130 mil pesos mensuales y esa conectividad no es efectiva. Hay días que ellos se pueden conectar y hay días que no”, dijo John Camargo.

Entre las piruetas a las que se han visto obligados para lograr conexiones está la de pegarse a las paredes de los habitantes del barrio vecino para que les permitan compartir su wifi y en casos extremos hasta extender cables montaña arriba para conectarse.

“Van a quedarse sin educación y ese es un derecho fundamental como el derecho a la alimentación, como el derecho al aire, como el derecho a la vida”, concluyó la edilesa Ana Sabogal.

Consultamos a la ETB sobre el caso. Hasta la publicación de este informe no ha habido respuesta formal sobre él, mientras tanto, La Selva seguirá siendo un barrio ciber-deconectado en pleno centro de la capital del país.