Un empresario turístico será el primer colombiano en ir al espacio en el 2022

“Desde muy pequeño me gustó el tema de la aviación y del espacio, me iba a ver los vuelos que salían del Aeropuerto el Dorado y a la pista a ver los aviones llegar. Y fue así como empecé trabajando con Avianca en el centro administrativo en el tema de reservas y me fui metiendo con el negocio de turismo en Colombia y Estados Unidos. Estudié una maestría y en Miami y abrí mi agencia de viajes en la Florida hace 35 años y trabajo con una compañía especializada en cruceros y aviones privados”, contó Mendal.

Lea también: Joven de 18 años se convertirá en la persona de menor edad en viajar al espacio

Muy joven a los 17 años, David Mendal ya era piloto ,“ llevo volando muchísimos años, tengo muchísimas horas de vuelo”, cuenta al explicar su sueño de ir al espacio cuya fecha aún no se conoce, por cuanto hay que esperar que las pruebas terminen exitosamente para empezar la comercialización del vuelo espacial.

“El costo inicial para mí fue un depósito, voy a tener que pagar la suma de U$200,000, llevo ahorrando muchísimos años para esto, es un costo muy alto para poder hacer mi sueño realidad”, señaló el empresario.

Advirtió que para poder abordar el avión rumbo al espacio, hay que tener un certificado de buena salud y de estar en excelente forma física.

“Hay un entrenamiento 72 horas antes del vuelo, lo que se puede comer y lo que no se puede comer 24 horas antes del viaje, te van a preparar tanto física como mentalmente para no tener ningún problema arriba en el espacio”, acotó Mendal.

Añadió que una de las mejores experiencias del viaje es la gravedad, “cuando se llegue al límite entre el espacio y la tierra se podrá flotar durante varios minutos, pero todo comienza en el despegue empujando con la aceleración de la aeronave que sube hasta seis veces la velocidad del sonido. Cuando ya llegas allá arriba sientes el alivio al quitarse el cinturón porque no hay gravedad, las sillas se vuelven parte del piso de la aeronave, hay mucho volumen donde flotar, lo que me han dicho los que han ido es que la experiencia es algo realmente fenomenal”, apuntó el colombiano.

Le puede interesar: Bezos, asombrado por "la belleza y la fragilidad" de la Tierra vista desde el espacio

Advirtió que el tiempo es limitado para estar en el espacio “ porque el cuerpo no está acostumbrado a estar flotando sin tener un impulso, al bajar y entrar a la atmósfera con un ángulo de entrada donde se siente la fuerza de gravedad cuando el vehículo retorna hacia el puerto en la tierra“.

Mendal indicó que la duración del vuelo desde el momento que se despega de la tierra hasta que llega al espacio es de tres horas y 45 minutos subiendo a 50,000 pies, "después llegar al espacio y estando ahí arriba te van a dejar 90 minutos o una hora , todo eso depende de las pruebas que van hacer ahora para ver cómo reacciona el humano con más tiempo o menos tiempo en el espacio y la bajada tiene una altura de 110 km, aproximadamente 45 minutos”, precisó el viajero espacial.

Michel Edery, CEO de SmartBeemo, una compañía de educación online que facilitó el contacto con David Mendal, dijo que el empresario les contó que el viaje es de 6 pasajeros por vuelo, “están programando 3 vuelos por día, el precio es de 200 mil dólares para los que se metieron inicialmente al programa, y ahora subió a 250 mil dólares porque la demanda fue mucho mayor a lo que ellos pensaban que iba a ser. Lo cerraron a 580 astronautas que deben certificarse”, señaló el colombiano que irá el año entrante al espacio.