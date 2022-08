Un museo para cumplir el sueño de volar

"Cuando yo era chiquito me encantaba volar y me encantaban los aviones. Entonces me propuse llegar a ser un gran piloto. También quiero volar por todo el mundo y conocer cosas nuevas”, explicó el niño.

Para soñadores como Jerónimo, en Tocancipá, un pequeño municipio ubicado a 40 minutos de Bogotá, está el lugar perfecto: el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana, el más grande de todo el país y uno de los más sofisticados de América Latina.

Más de cien años de historia se esconden entre hélices, motores y fuselajes.

"Llegamos en diciembre de 2017 en un museo relativamente nuevo; contamos con 33 aeronaves que comprenden los 103 años de historia institucional. Es un recuento de todo este cuento que es la aviación y que se encuentra junto al Parque Jaime Duque, una de las instituciones turísticas de la sabana de Bogotá”, indicó el subteniente Cristian David Rodríguez, secretario de la Academia Colombiana de Historia Aérea.

El primer helicóptero que tuvo Colombia, sus aviones de combate, los de entrenamiento y hasta los comerciales, son algunas de las aeronaves que están allí.

“El más antiguo que tenemos es el JU-52 que llegó a nuestro país en 1932 y fue la primera aeronave presidencial. Adicionalmente, el poderoso Zeus, que es la aeronave más poderosa que tenemos en el museo y una réplica del primer avión que se usó como entrenador de vuelo primario en la Fuerza Aérea”, agregó el subteniente.