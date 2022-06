Un músico debe tener coraje y templanza espiritual para componer: Natalia Bedoya

La actriz y cantante colombiana, Natalia Bedoya, presentó su nuevo álbum discográfico llamado 'Nostalgia', que tendrá un toque de tango dentro de sus canciones y que fue realizado en medio de la pandemia por la covid-19.

En conversación con RCN Mundo, la actriz indicó que “realmente yo soy de Caldas y en el Eje Cafetero se escucha muchísimo el tango. De chiquita escuché tango mucho por la influencia de mi entorno y luego viajé a Argentina (...) Nunca pensé realmente cantar tango”.

Natalia Bedoya resaltó que la pandemia le dio tiempo libre para seleccionar las mejores canciones para su producción. “De modo que empecé a prenderme este repertorio y pues afortunadamente ya tengo la compañía de grandes exponentes y grabamos el disco en un día y una noche”.

Nostalgia

La actriz y cantante Natalia Bedoya señaló que “yo he sido muy obsesiva con la composición. Me parece que es un gran reto componer buenas canciones, porque me ha retado en interpretar esto en repertorios como el clásico y como el folclor colombiano, entre otros”, indicó.

“Afortunadamente a todos les encantó y esta producción es hecha por una mujer, porque generalmente es más interpretado por hombres (...) Entonces claro que el disco es una locura”, manifestó.

La artista resaltó la labor de los músicos y la exigencia que merece cada uno de los géneros musicales. “La realidad es que nuestra música es muy bien hecha, muy exigente de interpretar y lo lindo de ser músico y lo lindo de ser artista, es siempre abrir puertas en la imaginación”, destacó.