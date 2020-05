Universidad pública crea campaña de apadrinamiento para ayudar a 2.500 estudiantes

Y es que, sumado a este objetivo, el rector Martínez expone que el desafío está en que los alumnos logren acceder a sus clases virtuales, a las que muchos de ellos no han podido conectarse por falta de herramientas.

“La recomendación que hemos hecho desde el punto de vista formativo al país es que no podemos hablar de una educación virtual en este momento, podemos hablar de una educación a distancia, mediada por tecnologías de la información en la comunicación porque unos en un grupo de 30 estudiantes, por lo menos habrá 5 que no tienen la conectividad y el acceso directo, y no pueden estar en una clase virtual”, señala el rector.

Según el directivo, la universidad cuenta con “cerca de nueve mil estudiantes de pregrado y un poco menos de dos mil estudiantes de posgrado, con cerca de mil profesores que estamos haciendo procesos de capacitación y formación para realizar estas labores a distancia, de los cuales 5 de cada 10 docentes tiene un buen dominio de las tecnologías de la información”.

“Nosotros hemos declarado una urgencia manifiesta en el marco del estado de emergencia que va por el Gobierno Nacional para poder realizar un fortalecimiento del área de sistemas de nuestra universidad, lo que implica ampliar la banda ancha y para eso estamos buscando los recursos para poder ampliar ese contrato, además de eso fortalecer el Ciet", expone Martínez.

Sin embargo, advierte que tiene dificultades de recursos: "Estamos trabajando realmente para poder hacer ese trabajo desde la casa si la cuarentena continúa, por lo que también necesitamos que los estudiantes con bajos recursos tengan posibilidad de acceso, que puedan tener buen plan de datos con descuentos y posibilidades; esta es una solicitud que le hemos hecho al Gobierno Nacional a partir del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

El llamado del directivo es que todo aquel que quiera sumarse a esta causa es bienvenido, por lo que “puede ingresar a la página www.pedagogica.edu.co, ingresar al link de la campaña ‘El cariño verdadero’ y diligenciar el formulario que allí se habilita".

Posteriormente, explicó, la Subdirección de Bienestar Universitario entra en contacto con la persona, proporcionándole los datos del estudiante para que se ponga en contacto con él e inicien el plan de apadrinamiento.

Se aproxima la finalización e inicio de un nuevo semestre académico y a su vez el pago de otra matrícula más, por lo que el rector Leonardo Fabio Martínez hace un llamado al Gobierno Nacional, para que lance un salvavidas a los estudiantes que se encuentran en dificultades y así puedan dar un paso más hacia su meta profesional.